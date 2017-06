Summer Cowndown - Premiere

Spek­ta­ku­lä­re Il­lu­sio­nen, irr­wit­zi­ge Kunst­stü­cke, be­ein­dru­cken­de Sand­ge­schich­ten und herz­haf­ter Hu­mor. In SUM­MER COUNT­DOWN lässt sich To­pas auf ei­nem Schleu­der­sitz ins Pu­bli­kum schie­ßen, reißt sich in zwei Hälf­ten und sieht die Zu­kunft vor­aus. Der Co­me­di­an un­ter den Ma­gi­ern ver­blüfft mit un­glaub­li­cher Leich­tig­keit und ra­san­ter Fin­ger­fer­tig­keit. An sei­ner Sei­te ist die fas­zi­nie­ren­de Zau­ber­künst­le­rin Ro­xan­ne, die mehr­fach mit in­ter­na­tio­na­len Prei­sen aus­ge­zeich­net wur­de. Sie prä­sen­tiert ih­re raf­fi­nier­ten und ele­gan­ten Ka­bi­nett­stück­chen und ver­schwin­det un­ver­hofft mit ei­nem Zu­schau­er im Wand­schrank. To­pas und Ro­xan­ne bin­den das Pu­bli­kum ins Ge­sche­hen ein. Es dür­fen Fra­gen an das ge­heim­nis­vol­le Ora­kel ge­stellt wer­den, klei­ne Wun­der er­eig­nen sich im Thea­ter­saal und so manch ei­ner fin­det sich am En­de des Abends plötz­lich an ei­nem ganz an­de­ren Ort wie­der - wah­re Ma­gie ist hier im Spiel! Ge­mein­sam mit der char­man­ten Sand­ma­le­r­in Kat­rin Wei­ßen­see sor­gen die bei­den welt­weit er­folg­rei­chen Il­lu­sio­nis­ten wie­der für atem­be­rau­ben­de Ver­blüf­fung und das wie im­mer be­glei­tet von ei­nem Schmun­zeln. In der Zau­ber­show SUM­MER COUNT­DOWN wech­seln sich High Tech, Ge­schick­lich­keit und ver­blüf­fen­de Kör­per­kunst mit dem ty­pi­schen Witz die­ser bei­den Aus­nah­me­künst­ler ab. Vier Jah­re ar­bei­te­ten To­pas und Ro­xan­ne mit ei­nem in­ter­na­tio­na­len Ex­per­ten-Team an die­sem Il­lu­si­ons­pro­gramm. Stau­nen Sie, la­chen Sie und las­sen Sie sich ins Reich der Il­lu­sio­nen ka­ta­pul­tie­ren!