Am Samstag, 1. Juli 2017, steigt das Event des Sommers in traumhaft exotischer Kulisse. Für das langersehnte Revival der legendären Summer-Feeling Party verwandeln sich die SchwabenQuellen wieder in eine exklusive Feierlocation. Auf alle Partyfans ab 18 Jahren warten atemberaubende Live-Acts, faszinierende Licht- und Lasershows, ein sexy Publikum sowie heiße Caribbean House und Latin Music. Statt der internationalen Saunahighlights bringen euch an diesem Abend die bekannten Top-DJs:

- Sean Finn (Sony Nitron // Cr2 // Milk & Sugar Recordings // Tiger // WePLAY // Ministry of Sound),

- Steve Turner (Perkins Park/ Stuttgart // Bacardi Feeling) und

- Olvis von Haagen (UFO // ZENIT // BOA // Bacardi Feeling) ins Schwitzen.

Der Startschuss fällt um 17 Uhr. Wie es sich für ein exzellentes Sommer-Event gehört, gilt als Dresscode Beach- oder Swimwear. Am besten reist ihr gleich im luftigen Outfit an und könnt so direkt losfeiern. Eine Karte gibt es für 20 Euro. Euer Partyequipment sollte auch Bargeld beinhalten, da im Bad aus technischen Gründen keine Kartenzahlung möglich ist. Macht euch bereit für eine unvergessliche Partynacht!