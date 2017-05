Summer Mission

III-BOY PHIL (Grüne Sonne / Treibjagd Rec)EMANUELE RIZZO (Klangsynthese)XNTS (Hörsturz / Mannheim)Afterhour-Instanz, Tanztempel, elektronischer Vorreiter und letzte Bastion, Ausgehkult in unserer Stadt. Jeder weiß, wovon wir reden und genau das macht auch das Bukowski aus: Man weiß, was man kriegt, und verschwendet keine Ausgeh-Nacht auf musikalische Verfehlungen und stilistische Enttäuschungen. Hart feiern – ja! Sich am nächsten Tag für die Mukke, Fete oder Location schämen? Nie! Und trotzdem wird es hier nicht langweilig – illustre Gäste von weit und fern bringen ihre Leidenschaft für elektronische Musik und immer neue Beats zu uns. Heute am Start sind ill-Boy Phil, Emanuele Rizzo und XNTS. Willkommen!