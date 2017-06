Summer Session

Endlich ist es wieder soweit, das Drum'n'Bass- und Urban-Sounds-Highlight des Sommers is back in town!Wir freuen uns auf immer wieder gerne gesehene Freunde des Hauses (wie Pow Pow Movement), aber auch auf "halle02-Newcomer" Matrix & Futurebound von UKs Kultlabel Viper Recordings. 2R2E Promotions haben wieder mal ein sehr frisches und vielseitiges Line-Up mit über 25 DJs, MCs und Musikern zusammengestellt.Gefeiert wird wie immer auf 2 Floors drinnen, sowie bereits ab 20h Open Air „im FREIen“.Wer auf Drum’n’Bass, Reggae, Dancehall, 2Step und Ähnliches steht, sollte sind das auf keinen Falle entgehen lassen! Saal 1: Drum´n´BassMATRIX & FUTUREBOUND (Viper Recorings)NU:LOGIC aka Nu:Tone b2b Logistics (Hospital Records)S-KAY & MESSIAH & MINDLESS (HD Bass, Raumklang)MC RYHMESTAR (Viper Recordings)MC LOWQUI (Hospitality, Metalheadz)Saal 2: Dancehall, Reggae & Urban SoundsPOW POW MOVEMENT (Germany´s No. 1 Soundsystem)BASSTONE & SISTA JEWEL (Riddim Fire)WONDA PRINCE (Riddim Fire)Open Air im Zollhof: 2Step, Garage, House, NuSkool, Mash UpHIGH Q & REPOMATIC (Emotion & Channel V.I.P. Crew)