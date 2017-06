Auch in diesem Jahr veranstalten die Arsenalkinos das sommerliche Sundown Film Fest. Unter dem Motto "One World - A Million Stories" werden Spiel- und Dokumentarfilme aus mehr als 20 Ländern und allen Kontinenten präsentiert, darunter zahlreiche Vorpremieren.

Das Festival wie auch die namensgebenden Sundown Screenings werden eröffnet mit dem Berlinale-Hit "The Party" von Sally Potter. Die täglichen Sundown Screenings (im Kino ARSENAL) starten jeweils pünktlich zur Sonnenuntergangszeit - am 12.7. um 21:22 Uhr. Der Film-Fest-Biergarten ist täglich ab 15 Uhr (Wochenende ab 11:30 h) geöffnet. Erstmals soll es auch Open Air-Vorführungen (auf dem Parkplatz vor dem Kino ARSENAL) geben, u.a. mit einem japanischen Film und passendem Sushi. Neben der Hauptsektion (Sundown Screenings) wird es mitternächtliche Vorführungen (Midnight Movies) geben, darunter eine Trash Night mit - versprochen! - einem der erbärmlichsten Filmwerke aller Zeiten. Die ausgewählten Filmklassiker wie auch alle aktuellen Filme werden in der Originalfassung mit Untertiteln aufgeführt. Für Film-Fest-Liebhaber*innen wird ein günstiger Festivalpass angeboten.

Details zum Programm werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Das endgültige Programm erscheint am 30. Juni.