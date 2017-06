Sunmoth - Sonnenmotte

Gitarre, Orgel, Kontrabass und 3 engelsgleiche Männerstimmen Folk, ohne folkloristisch zu sein. Blues mit einem lachenden Auge. Gefühlvolle Balladen ohne Illusionen, aber nicht desillusioniert. Abgehoben schön und intensiv verwurzelt. Zeitgemäß in ihrer eigenen Zeit, in der die Motten am Tag fliegen. Die Sonnenmotten singen und spielen eigene melancholisch-ironischen Texte und Songs, stets auf der Suche nach dem Allgemeinen im Persönlichen. Thomas Boehm Textdichter und Songschreiber. Im Rheingau geboren: Akustische Gitarre und Gesang. Schreibt seine Texte auf Englisch. Herk Röpe Schlagzeuger, Multiinstrumentalist, Arrangeur. Lebt in Lich: bringt Percussion-Instrumente, eine Vintage-Orgel, einen Kassettenrekorder und seine Stimme ins Spiel. René Rösler Ausnahmetalent. Geboren in Venezuela, lebt in Gießen und manchmal in Köln. Kontrabassist bei The Sunmoth. Erzeugt mit seinem Instrument die tiefsten Töne und singt gleichzeitig die höchsten dazu.