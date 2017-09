Super Tuesday und Night of the Students

Hautnah, Die Grafenberger, DasDing-DJ

Süßes Studentenleben: Nachdem man am Dienstag dank Feiertag erst ausgiebig ausschlafen konnte, winkt zudem am Abend die große „Night of the Students“ im Festzelt „Zum Wasenwirt“! Für die ersten 500 Studenten gibt’s ab 17 Uhr eine Maß aufs Haus (zzgl. 80 Cent Bedienungsgeld), während auf der Bühne Die Grafenberger mit DASDING-DJ die Stimmung anheizen. Wer sich schon früher aus dem Haus traut, kann außerdem den ganzen Tag über vom „Super Tuesday“ profitieren und sich den ganzen Tag über das halbe Hähnchen oder die Maß Bier zum Sonderpreis von je nur 8,50 Euro sichern. Die Frühschicht in Sachen musikalischer Untermalung übernimmt von 11 bis 17 Uhr die Partyband Hautnah.