Lange Zeit war es still um die Stuttgarter Band, die damals unter dem Namen „Jive Injector“ bekannt war. Nun der langersehnte Neustart! Mit veränderter Besetzung und neuem Namen geht die Band wieder an den Start...

2007 belegte die Band beim „Deutschen Rock und Pop Preis“ den dritten Platz in den Kategorien „Funk und Soul“ sowie „Bester Song des Jahres“ (englischsprachig)! Nun - nach knapp 10 Jahren Pause - trommelte Drummer Marcel Gustke die Band wieder zusammen, übernahm die Organisation und die musikalische Leitung. In leicht geänderter Besetzung und neuem Namen ist die Band wieder am Start. Willkommen bei Superflow!

Benny Köhler – Vocals

Heiko Pfeiffer – Guitar, Trombone

Benedikt Moser – Keys

Tobias Bodensiek – Bass

Christoph Scherer – Percussion

Marcel Gustke - Drums