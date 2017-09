Supersuckers (USA) Live

Am Samstag, 21. Oktober 2017 in Stuttgart im Goldmark’s: Die SUPERSUCKERS – „The Greatest Rock’n’Roll Band in the World“Bescheidenheit war noch nie Sache der Truppe um Frontmann EDDIE SPAGHETTI – die wäre aber auch überhaupt nicht angebracht (schließlich sagte sogar LEMMY KILMISTER von MOTÖRHEAD über sie: „If you don’t like this Band, you don’t like Rock’n’Roll!“) und stünde so gar nicht im Einklang zu ihrem breitbeinig und geradlinig, aber doch auch immer melodisch daherkommenden Punk-Rock’n’Roll-Sound.Nachdem die Band im vergangenen Jahr mit „Holdin‘ the Bag“ mal wieder einen Ausflug in Country-Gefilde unternahm, werden sie nun ein neues „Rock-Album“ auf den Markt werfen und sich auch dementsprechend auf ihrer Tour präsentieren.