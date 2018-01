Supreme - black on black

Wir lieben es bunt, aber wir lieben es auch schwarz. Schwarz kann düster und furchteinflößend sein, aber auch elegant, sexy und stillvoll.

Gemäß dem Motto BLACK ON BLACK SUPREME, wird es in unseren Hallen dunkel bis heiter, weshalb auch der Dresscode für den heutigen Abend entsprechend schwarz ausfällt. Egal ob Kleid, Hemd oder Schuhwerk –Schwarz sollte es sein.

Für das musikalische Wohl sorgen an diesem Abend MONSIEUR ERIC BEE& DJ KALOU (MAINFLOOR), sowie STEVE TURNER (HOUSEFLOOR). Wirfreuen uns auf euch und wie Henry Ford schon einst sagte, „you can have anycolor, as long as it´s black.

MAINFLOOR: MONSIEUR ERIC BEE & DJ KALOUHOUSEFLOOR: STEVE TURNER