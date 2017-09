Ein Jubiläum ist immer ein schöner Anlass, um die Korken knallen zu lassen. Und wir erinnern uns mit einem fetten Strahlen an unsere letzte Geburtstagsfeier. SUPREME WIRD 13 Jahre ALT! Ein Alter, dass bei Eltern sämtliche Alarmglocken klingeln lässt, für eine Partyreihe jedoch ein stolzes und respektables Alter ist. Daher haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut und setzen für unser diesjähriges Jubiläum einen drauf. Wir holen euch die Playboy Mansion straight von Los Angeles in den Stuttgarter Kessel ! Die Partys dieses Etablissements genießen - nicht ohne Grund - einen legendären Ruf, welchem wir in nichts nachstehen möchten. In der SUPREME MANSION wird es glossy, sexy und es wird edler als Beluga Kaviar auf einem Koksbett. Macht euch bereit für einen Abend, den ihr so bei uns noch nie erlebt habt. Auch musikalisch haben wir uns nicht lumpen lassen und präsentieren euch ein Best-of, unseres SUPREME-Rosters. Freut euch auf die Party von der später alle sagen werden: „Alter, war das krass!“ Be there or be squared! MAINFLOOR & LOUNGE: DJ PASSION, DJ BATMAN, DJ DAMIAN, DJ SWED LU, MONSIEUR ERIC BEE, DJ CRAY, DJ NAMASTE, DJ KALOU, DJ KASIR ED FLOOR: STEVE TURNER