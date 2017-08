Was ist das für ein Tag? Allen, die sich eben diese Frage stellen, sei hiermit geholfen: Nordkorea feiert heute seinen Gründungstag, in den USA wird sowohl der „National Wiener Schnitzel Day“ als auch der offizielle Teddybär-Tag zelebriert und in Japan findet das klangvolle Chrysanthemenfest Kiku no Sekku statt. Solltet ihr momentan aber nicht in Nordkorea, den USA oder Japan verweilen, schaut doch mal bei SUPREME rein, wo am heutigen Abend DJ DAMIAN & MONSIEUR ERIC BEE auf dem MAINFLOOR aufspielen, während STEVE TURNER den EDFLOOR bespaßt. 1 guter Tag in der Hood.