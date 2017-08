Am Sonntag ist es wieder soweit. Alles was Fame und Namen hat möchte bei DEM Event des Jahres zugegen sein, wenn sich die großen Player und die hotten It-Girls des Bundestags die Ehre geben. Bundestagswahl – das hat den Swag schon im Namen und damit Ihr euch alle schon mal in Stimmung feiern könnt, eröffnen wir das Wahlwochenende mit DJ BATMAN & DJ SWED LU, die auf dem MAINFLOOR den Ton angeben und mit STEVE TURNER, der den EDFLOOR für euch aufmischt.

Also macht die Raute und springt auf den Hypetrain Richtung Fun!