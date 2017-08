SUPREME - QUEENS

Werfen wir doch mal einen Blick auf die großen Männer der Weltgeschichte.Namen wie Alexander der Große, Julius Cäsar, Napoleon (ok, so groß warder nicht) oder Dschingis Khan. Was all diese Männer vereint ist der Fakt, dass sie sich alle in denGeschichtsbüchern verewigt haben und, was noch viel bezeichnender ist,dass sie mit Vorliebe Krieg und Verderben gespielt, nur ungern geteilt undvermutlich auch regelmäßig mit vollem Mund gesprochen haben. Kurzgesagt... Männer, die die Welt brennen sehen wollen. Glücklicherweisegibt es auch Menschen, die in der Regel etwas feingeistiger und achtsamersind und genau diesen Menschen soll der heutige Abend gewidmet sein.

SUPREME QUEENS lautet das Credo und auch wenn die Herren der Schöpfung herzlich eingeladen sind mitzufeiern, sind es doch die Ladies, umdie sich heute alles drehen soll. Neben allerlei Gimmicks und einigenweiteren Specials spielen auf dem MAINFLOOR DJ LADY S & DJANE JOY auf, während STEVE TURNER den EDFLOOR zum Wackeln bringt. In diesem Sinne; All hail the queens.