Egal wie mies die Stimmung ist – irgendeiner lächelt immer. Die Bilderbuchfamilie vom Werbeplakat für Nieren- und Blasentee, die adrette Dame in Uniform, beim Ausstellen des Strafzettels oder Florian Silbereisen – der kann ja gar nicht mehr anders. Da trifft es sich doch gut, dass gerade heute, der internationale Tag des Lächelns ist. Lächelt alles nieder was nicht bei drei auf dem Baum ist und macht euch einen guten Tag, der im besten Fall, in einem gepflegten Abriss bei SUPREME gipfelt. Dabei stehen euch DJ CRAY & MONSIEUR ERIC BEE auf dem MAINFLOOR und STEVE TURNER auf dem EDFLOOR zur Verfügung, die euch nicht nur mit einem charmanten Lächeln begrüßen, sondern euch ebenfalls die wummernden Beats um die Ohren jagen.

MAINFLOOR: DJ CRAY & MONSIEUR ERIC BEE

EDFLOOR: STEVE TURNER