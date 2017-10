Das Wurmloch am Neo-Pragsattel ist mal wieder verstopft, weil sich ein paar jugendliche Cyberpunks in den Verkehrsnexus gehackt haben und der VfB hat eben sein Relegationsspiel gegen den Space-KSC gewonnen, was ihm den Aufstieg in die interstellare Kreisliga sichert. So richtig feiern kann das aber niemand, da Menschen bereits vor 30 Jahren abgeschafft und durch weitaus praktischere Superroboter ersetzt wurden. Da bleiben wir doch lieber im beschaulichen 2017, wo die Welt noch einigermaßen in Ordnung ist. Um das zu feiern haben sich, DJ CHELO & MONSIEUR ERIC BEE auf dem MAINFLOOR und STEVE TURNER auf dem EDFLOOR, bereit erklärt, euch stilecht einzuheizen, wie ein guter Aufgussmeister in der Sauna. Was für eine Zeit, um am Leben zu sein.