Sich mit dem Auto durch Stuttgart zu bewegen, hat schon so manchen Menschen, an die Grenze des Wahnsinns gebracht. Gerüchte besagen, dass hier einige Verkehrsteilnehmer bereits seit dem frühen Mittelalter im Stau stehen und somit ganze Generationen das Automobil als ihren natürlichen Lebensraum betrachten. Wenn der VfB sich nicht gerade durch die Ligen kickt, flaniert man durch Shopping Malls, füttert die Rentner im Park oder verdrängt den Fakt, dass man für das Geld, welches man in sein 1-Zimmer-Appartment steckt, in anderen Städten ein mittelgroßes Schloss mieten kann. Doch gibt es auch schönes zu entdecken, wie z.B. die schönen Discjockeys DJ DAMIAN & DJ CRAY (MAINFLOOR) und STEVE TURNER (EDFLOOR), die es sich auf die Fahne geschrieben haben, euch und dem Stuttgarter Kessel ein wenig Glanz und Farbe zu verleihen. Also gönnt euch fein und merkt euch... Was für eine Zeit, um am Leben zu sein.