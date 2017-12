Heute feiert ein Herr seinen Geburtstag, der schon länger nicht mehr unter uns weilt. Man kann sagen, er war ein begnadeter Musiker und führte für damalige Verhältnisse ein regelrechtes Rockstarleben. Vermutlich war das weiße Pulver nur der Puder für die Perücke, aber würde der umtriebige Komponist heute noch auf Erden wandeln, wäre er möglicherweise unter dem Pseudonym „Yung Wulfgang“ oder „Mo Zart“ bekannt und würde Trap produzieren. So sicher kann man das natürlich nicht sagen, dafür wird bei SUPREME mit absoluter Sicherheit wieder an der Swagschraube gedreht, wofür wir niemand geringeres als DJ BATMAN & DJ NAMASTE (MAINFLOOR) und STEVE TURNER (EDFLOOR) haben einfliegen lassen. Let´s get jiggy und so! MAINFLOOR: DJ BATMAN & DJ NAMASTE EDFLOOR: STEVE TURNER