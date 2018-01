Susto (Charleston/South Carolina) live

× Erweitern Susto Susto

Nur drei Konzerte geben Susto auf ihrer fast zweimonatigen Europa-Tournee in Deutschland. Eines davon findet in Schwäbisch Hall statt. Am Freitag, 9. Februar, kommt die Alternative-Indie-Band aus Charleston/South Carolina ins Anlagencafé.

× Erweitern Susto Susto

Songs zum Niederknien und Songs zum in die Luft springen: Susto schütteln sie lässig aus den Ärmeln ihrer Holzfällerhemden. Unfassbar wie selbstsicher, wie abgeklärt, wie euphorisch und spielfreudig diese Band um Justin Osborne und Johnny Delaware musiziert. In ihrer Heimat werden Susto - komplettiert durch Jenna Desmond, Marshall Hudson und Corey Campbell - bereits in einem Atemzug mit den Lumineers, Jayhawks oder Wilco genannt. Die Band of Horses (Frontmann Ben Birdwell hält große Stücke auf Susto) durften sie im Sommer 2017 bereits auf den großen Bühnen begleiten. Beschreiben lässt sich die Musik von Susto am ehesten als Indie-Rock mit Einflüssen aus Alternative-Country, Soul, Bluegrass, Electronica und sogar Latin. Und Humor haben Susto auch, wie ihre College-Radio-Hit-Single "Chillin' on the beach with my best friend Jesus Christ" beweist. Vor wenigen Woc hen ist nun Sustos neues Album „I’m Fine today“ erschienen, dass die Vier-Mann-und-eine-Frau-Band auf einer ausgedehnten Europa-Tournee vorstellen wird.Für das Twangville-Magazin ist es das beste „Psychedelic-Folk-Eletronic“-Album des Jahres.