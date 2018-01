Svavar Knutur

Nach der Sommerpause ist Svavar Knútur am 15. September zu Gast in der Alten Schule. Der aus Nordwest-Island stammende Songwriter erzählt mit „watteweicher, nordisch entrückter Folkmusik“ vom harten, aber nicht freudlosen Leben der Menschen am rauen isländischen Westfjord. Langen Winternächten und der ihnen gegenüberstehenden Schlaflosigkeit einer 24 Stunden scheinenden Sommersonne verleiht der vielseitige Sänger und Gitarrist in isländischen und englischen Texten Ausdruck. Sein außergewöhnliches Talent des Geschichtenerzählens gepaart mit einer charismatischen Persönlichkeit und berührenden Songs machen die Konzerte von Svavar Knútur zu einer emotionalen Achterbahn, welche die Zuhörer so schnell nicht wieder loslassen wird.