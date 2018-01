Swabia Electronica mit Hartmann

Im Februar 1991 in Ulm geboren, verschrieb sich Maxi K. Hartmann schon früh ihrer großen Liebe: der Musik. Aufgewachsen im Ulmer Nachtleben und mit ihrem Vater als Idol sammelte sie bereits im Alter von 15 Jahren so ziemlich jede Art von Musik frei nach dem Motto:

„Jedes Lied lohnt sich gehört zu werden – es ist an dir, das Lied zu verstehen und zu fühlen.“ Das DJing brachte sie sich schließlich selbst bei und konnte dank der Unterstützung ihres musikalischen Vaters schnell bereits erste Erfolge verbuchen. Nach Bookings rund um Stuttgart und München, aber auch in Italien und der Schweiz beschloss die bis dahin vor allem im Mainstream-Sound erfolgreiche Künstlerin aber mit 25 noch einmal einen Neuanfang zu wagen: Als DJane Hartmann setzt sie seit Anfang 2017 auf straighten Tech-House und produziert ihren eigenen Sound. Eine Entscheidung, die sich definitiv gelohnt hat, wie man bei ihrem Gig im Rahmen der „Swabia Electronica“ an der Seite der Gastgeber Domenico Mazza und David Rentz selbst erleben kann!

Hartmann Domenico Mazza & David Rentz (Swabia Electronica)

