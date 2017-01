SHDW & Obscure Shape (From Another Mind)

Domenico Mazza & David Rentz (Swabia Electronica)

Junge Talente bei der „Swabia Electronica“: SHDW und Obscure Shape sind die neuen Sterne am Techno-Horizont. Mit ihren knackigen, epischen Produktionen und treibenden Bässe versetzen sie weit über die Grenzen der Stadt hinaus die Tanzflächen in Ekstase und bespielen zahlreiche große Festivals – vom Amsterdam Dance Event über den Love Family Park und das Sonus in Kroatien bis hin zum heimischen SEMF. Mit ihrer Veranstaltungsreihe „From Another Mind“ sind die beiden mittlerweile nicht mehr nur in Stuttgart, sondern auch in München ansässig und haben zudem neben ihrem eigenen Label auf Imprints wie Tale of Us, Radio Slave und Slam releast. Nicht zu vergessen ihre schon fast legendären Gigs in Clubs wie dem Berghain, Hafen59 oder dem MTW in Offenbach. Prädikat: absolut empfehlenswert! Für den passenden Rahmen sorgen wie gewohnt die beiden Gastgeber Domenico Mazza und David Rentz.