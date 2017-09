Swans sind mit ihrem Album, The Glowing Man, seit über einem Jahr auf Abschiedstournee.Die Band wird es nach dem Ende dieser Tour nicht mehr geben, deshalb ist dies wirklich die letzte Möglichkeit, dieses trollende und stampfende Monster noch einmal live zu erleben.Mit den Deutschland-Daten endet die letzte Europa Tournee. Von 02.- 04. gibt es dann noch einmal 3 Abschiedskonzerte in New York. Danach ist die Band Geschichte. Ihre Live-Shows sind legendär. Ein Exorzismus, der das Gehirn komplett durchspült. Wir finden, jeder sollte mindestens einmal im Leben eine Swans-Show gesehen haben.