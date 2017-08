Hello Wasen 2017, wir sind’s das People, die nächsten Wochen auch in der SchatziBar im Sonja Merz-Zelt am Start. Erst den Verkehr in Cannstatt regeln und dann in der Innenstadt. People-Spirit all over. Zum Auftakt vereint Swed Lu traditionelle HipHop-Zünftigkeit mit der Moderne.