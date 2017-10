Southern Rock aus Seattle?Ja, warum nicht, das geht! „SweetKiss Momma“, die direkt aus dem Herzendes amerikanischen Nordwesten kommen, spielen authentischen Roots Southern Rock mitgenügend Drive und Boogie und überzeugen damit selbst die härtesten„Freebird“-Fans. Klasse Songs mit vielen Genre-Einflüssen wie Roots Rock, Rock ‚n‘ Roll, ‘60s Soul und Blueserinnern an Black Crowes, Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers Band, Kings Of Leon und Wilco.

Die Band wurde schon 2000 vom Sänger, Songwriter und GitarristenJeff Hamel gegründet. Es dauerte aber 10 Jahre bis 2010 das erste Album “Revival Rock” auf den Markt kam. 2014 und 2016 folgten “A Reckoning Is Coming” und “What You’ve Got”. Diese Jungs haben offensichtlich viel Zeit damit verbracht, sich die Plattensammlungen ihrer Eltern anzuhören. Ihre Musik könnte definitiv auch von einer Vinyl LP der frühen ‘70er Jahre stammen. Die Band versteht es meisterhaft, die rauen Rhythmen einer wilden Samstagnacht mit den wohlklingenden Harmonien eines ruhigen Sonntagmorgens zu kombinieren. Sweetkiss Momma hat durch zahlreiche Tourneen in den USA und auch in Europa zahlreiche Fans gewonnen.