Haben Sie Partylust? SWR 4 Schlagerparty, das ist Feiern! Abtanzen! Spaß haben! Wer mal wieder tanzen und dabei jeden Titel, der gespielt wird, mitsingen möchte, ist bei der SWR4 Schlagerparty goldrichtig. Der SWR 4 DJ und die Live-Kultband „Wirtschaftswunder“ bringen Sie in Schwung – denn sie wissen genau, welche Titel direkt in die Beine gehen. Die sechsköpfige Band „Wirtschaftswunder“ hat sich seit Anfang 1990 der Wiederentdeckung des deutschen Schlagers der 50er und 60er Jahre verschrieben. Ausgestattet mit Schmalztolle, Hornbrille und Glitzersakko präsentieren sie Gassenhauer wie „Schöner fremder Mann“, „Schuld war nur der Bossa Nova“ oder „Liebeskummer lohnt sich nicht“ mit einem frechen Augenzwinkern, viel Ironie und einem kleinen Schuss Nostalgie. Frei nach dem Motto „Schlager machen glücklich“ locken die charismatische Sängerin Helga und Frontmann Oswald garantiert auch den letzten Tanzmuffel hinterm Ofen vor. Dieser Abend ist nur für eines gut: Jede Menge Spaß haben – vielleicht sogar in 50er/60er Jahre Kleidung! Kooperation mit dem SWR 4