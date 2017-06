SWR Big Band cond. by Pierre Paquette

Mit Kings of Swing rollt die SWR Big Band seit mehreren Jahren den roten Teppich für die Großen der Swing-Ära aus - Louis Armstrong, Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie oder George Gershwin – im neuen Programm geht es insbesondere um die legendäre Ella Fitzgerald, die 2017 ihren 100.Geburtstag feiern würde. Das alles im unvergleichlichen Sound der SWR Big Band!Diese Band swingt nicht nur phänomenal, sie beswingt im besten Sinn. Ergänzt wird dieses Feuerwerk durch Fola Dada, die mit ihrer Stimme und ihrem Charme sofort die Herzen des Publikums gewinnt und es mit Welthits wie „A tisket a tasket“ oder „ A wonderful world“ verzaubert. Bandleader Pierre Paquette erzählt noch die ein oder andere Story zum Schmunzeln und fertig ist das Beste, was Swing zu bieten hat. Freuen Sie sich auf dieses Konzert, wenn die SWR Big Band einmal mehr als eine der besten Big Bands der Welt ihrem Ruf mehr als gerecht wird.

Fola Dada ist eine vielseitige Künstlerin.Die studierte Jazzsängerin hat mit Stepptanzen á la Fred Astaire begonnen und beim Vocalcoaching für die DSDS-Kandidaten Dieter Bohlens noch lange nicht aufgehört. Die Bass-Legende Hellmut Hattler hat sie als Frontfrau für seine Band Hattler auserwählt und mit ihrer eigenen Band Dada verwirklicht sie ihr Talent für Texte und Soulmusik, mit der Band Bartmes hingegen ihr Faible für elektronische Klänge.In der Jazz- und Soulszene hat sie einen festen Platz und gibt zusammen mit namhaften Kollegen Konzerte vor begeistertem Publikum.Sie ist Dozentin für Jazz- und Popgesang an drei Musikhochschulen und Chefin ihrer eigenen Gesangschule Stimmwerk in Stuttgart.Fola Dada ist in den letzten Jahren zu einer gefragten Sängerin, Künstlerin und Lehrerin geworden. Sie tanzt dank Ihres Talents und ihrer Persönlichkeit auf vielen Hochzeiten und sie tanzt ausgezeichnet.