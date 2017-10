SWR Kinderkonzert - A Christmas Carol

Mit Musik von Vivaldi, Sibelius, Glasunow, Liget u. a.

Mit Malte Arkona als Mr. Scrooge und weiteren Darstellern.

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Ektoras Tartanis

»Humbug!« – So bezeichnet der alte, knausrige Geizhals Ebenezer Scrooge Weihnachten. Doch an diesem Weihnachtsabend geschieht etwas Unerwartetes: Es erscheinen drei Geister – der Geist der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen und der zukünftigen. Sie zeigen ihm das Glück, das er durch seine Selbstsucht versäumt hat und lassen ihn düstere Visionen sehen. Zutiefst betroffen wandelt er sich vom boshaften Egoisten zu einem Musterbeispiel an Nächstenliebe und Freundlichkeit. Charles Dickens’ märchenhafte Erzählung ist eine der berühmtesten Weihnachtsgeschichten der Weltliteratur und fasziniert immer noch alle Generationen. »A Christmas Carol« enthält stark sozialkritische Töne, mit denen Dickens die Missstände im England des 19. Jahrhunderts anprangern wollte, die aber gerade heute so aktuell wie je sind.