SWR Mittagskonzert 2

Antonín Dvorák:

Karneval, Konzertouvertüre op. 92

Ludwig van Beethoven:

Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58

Tzimon Barto | Klavier

SWR Symphonieorchester

Jakub Hruša | Dirigent

Kerstin Gebel | Moderation

Den Geist der Sinfonie atmet das vierte Klavierkonzert von Beethoven. Solist und Orchester sind nicht nur gleichberechtigt, sondern verschmelzen zu einem Ganzen. Lyrische erzählerische Momente über-wiegen, die Melodien scheinen zu strömen, die virtuosen Momente werden in den sinfonischen Kontext eingebettet. Tzimon Barto ist der ideale Solist mit seinem zurückhaltenden, oft verträumten Spiel, gepaart mit Präzision, Kraft und Klugheit in der Interpretation, die dem Konzert gut tun. Davor steht Dvoraks "Karneval"-Ouvertüre, ein Fest voller Lebenslust und Rückbesinnung auf die Natur mit sehnsuchtsvollen Melodien, wehmütigen Sequenzen und mit einem böhmischen Furiant zu Beginn, der die Begeisterung als Wort schon in der Übersetzung enthält. Eine ideale Vorlage für den temperamentvollen tschechischen Dirigenten Jakub Hruša, der in Solo-konzerten auch ein sensibler Begleiter ist.