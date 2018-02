SWR Symphonieorchester - Norrington Beethoven

Francesco Piemontesi, Klavier

Dirigent: Sir Roger Norrington

Das ist ein reines Beethoven-Programm, denn auch die Konzertouvertüre »Con brio« (2008) von Jörg Widmann ist dem Komponisten entschieden zugewandt. Die witzige Montage spielt mit Gesten, mit Kadenztypen und Splittern im Geiste Beethovens, die stets in eine andere Richtung laufen, als gut informierte Musikfreunde denken. Solchermaßen aufgescheucht, ja wachgeküsst erscheinen die »Eroica« und das dritte Klavierkonzert fast wie neu. Hier wäre also das Virtuosenstück, in dem Beethoven sich als selbstbewusstes Individuum mit melancholischem Einschlag formuliert. Und dort erklingt jene Sinfonie, in der ein Held zu Grabe getragen wird. Die Hauptfigur ist freilich der Komponist und seine Fähigkeit, Haltungen hörbar zu machen.