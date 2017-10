Bugallo-Williams Piano Duo

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Omer Meir Wellber

Die Kennzeichnung der »Dialoge« als »Konzert« könnte täuschen, trotzdem wählt Bernd Alois Zimmermann diese Klassifizierung, um die anhaltende Faszination am Spielerischen und Konstruktiven (»Das Serielle wird in diesem Werk als Sprungbrett benutzt«, BAZ) jenseits des alten »Wettstreits« zu feiern. Angestrebt ist »ein pluralistischer Klang, ständig wechselnd in Dichte und Kontinuität«. In diesem Gewebe sind die beiden Klaviere Hauptfiguren unter gleichberechtigten Dialogpartnern. Die sieben Abschnitte (eben: Dialoge) verstehen sich als »Hommage à Claude Debussy«. Im sechsten und längsten Satz des Konzerts, für Zimmermann »eine Art Kadenz«, zitiert er in einer aufblitzenden Montage Debussy (»Jeux«), Mozart (KV 467) und einen alten Choral: »Veni creator spiritus«.