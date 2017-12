Ein russisches Programm präsentiert der junge britische Dirigent Ben Gernon, der als Erster Gastdirigent des BBC Philharmonic Orchestra einer der jüngsten Dirigenten ist, der je eine solche Position bei einem BBC Orchester erhalten hat.

Eingebettet in Glinkas rasanter und vor Lebensfreude sprudelnder Ouvertüre und in eine der schönsten Ballettmusiken von Prokofjew, präsentiert sich Simon Höfele mit einem Trompetenkonzert von Arutjunjan. Dieses 1950 entstandene Stück ist ein Geheimtipp und zählt neben Schostakowitschs Konzert für Klavier, Trompete und Orchester op. 35 zu den meistgespielten Trompetenkonzerten Russlands. Simon Höfele wird für drei Jahre als »SWR2 New Talent« gefördert, studiert bei Reinhold Friedrich an der Karlsruher Musikhochschule und gewann 2015 den ersten Preis beim Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb.

Kartenverkauf

Telefon: 07221 300 100

MICHAIL GLINKA | Ouvertüre aus der Oper »Ruslan und Ludmila«

ALEXANDER ARUTJUNJAN | Konzert für Trompete und Orchester

SERGEJ PROKOFJEW | Romeo und Julia. Ballettsuite

Simon Höfele, Trompete

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Ben Gernon

Moderation: Kerstin Gebel