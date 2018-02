SWR Symphonieorchester

»Auf der Suche nach dem eigenen Klang« – so könnte man die Märchensuite von Bernd Alois Zimmermann bezeichnen.

Das 1950 entstandene, siebensätzige Stück kombiniert musikalisches Material aus seinem sinfonischen Erstling, der Sinfonia prosodica von 1947 mit neu komponierten Teilen. Mit schwebenden, fast impressionistisch anmutenden Klangflächen lässt Zimmermann den Zauber einer vergessen geglaubten Märchenwelt auferstehen, unterbrochen durch tänzerische, oft martialisch anmutende Rhythmen, die uns wieder in die Gegenwart holen.Wer als Künstler in der Reihe »Junge Wilde« in Dortmund auftritt, und das über zwei Saisons, lässt Spektakuläres erahnen. So auch der junge australisch-taiwanische Geiger Ray Chen. Auf seine Interpretation von Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert kann man gespannt sein.

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY | Violinkonzert e-Moll op. 64

BERND ALOIS ZIMMERMANN | Märchen-Suite für Orchester

Ray Chen, ViolineSWR Symphonieorchester

Dirigent: Robert Trevino

Moderation: Kerstin Gebel