Kaija Saariaho:

Du cristal (1989)

Gustav Mahler:

Sinfonie Nr. 7 e-Moll (Lied der Nacht)

SWR Symphonieorchester

Ingo Metzmacher | Dirigent

Angeregt durch einen Essay des Biophysikers und Philosophen Henri Altan illuminiert Kaija Saariaho in "Du Cristal" sich selbst organisierende Formen und Phänomene, Polarlichter, Seerosen, Kristalle oder Spiralen. Alles fließt und erneuert sich dabei in jedem Augenblick der Bewegung zu einem Ganzen, das mehr ist als die Summe seiner Glieder. Wie schon öfter erprobt die Komponistin Prinzipien einer Metamorphose, die als polyphoner Bewegungsstrom einer ständigen Farberneuerung zuarbeitet. Saariaho realisiert Klangströme, die durchhörbar sind und im übertragenen Sinne auch als durchscheinend empfunden werden. Das "Lied der Nacht", das Mahler in seiner siebten Sinfonie meint, hat trotz aller Transzendenz einen heiteren Zug. Schaut man auf die Satzfolge, ergibt sich ein asymmetrisches, fünfteiliges Bild mit einem Scherzoin der Mitte, das von den beiden "Nachtmusiken" flankiert wird. Rechts und links davon zwei monumentale Ecksätze: Eingang und Ausgang.