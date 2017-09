SWR1 Hitparade - Das Finale

Was am 27. Oktober auf der Bühne passiert, das entscheiden die SWR1 Hörerinnen und Hörer vom 3. bis 15. Oktober. Los geht die SWR1 Hitparade 2017 schon früher. Vom 23. bis 27. Oktober ist Dauerhören angesagt, dann spielen die SWR1-Hitparaden-Moderatorinnen und -Moderatoren rund 1.000 gewählte Titel bis zum ersten Platz. Ob dieser "Stairway to heaven" heißt, wie die Platzverteilung in den Top 20 dieses Jahr aussieht und welche Neueinsteiger es auf Anhieb auf die vordersten Plätze schaffen - all das erlebt man am besten live bei der großen Finalparty am 27. Oktober in Stuttgart.Die SWR1 Hitparaden-Moderatorinnen und -Moderatoren präsentieren live auf der Bühne der Stuttgarter Schleyer-Halle die 20 höchstplatzierten Titel der SWR1 Hitparade 2017. Sobald der Nummer-1-Hit feststeht, sorgen die SWR1 Band und als special guests Level42 und OMD für Partystimmung.Ein Special Guest für die große Finalsause der SWR1 Hitparade ist die britische Funk-Pop-Band Level42. Sie gehört definitiv zu den erfolgreichen Bands der 1980er. Fast 40 Jahre ist es her, dass Mark King und Mike Lindup das erste Mal gemeinsam mit den Brüdern Phil und Rowland Gould auf der Bühne standen - und kurze Zeit später dieser Formation den Bandnamen Level42 gaben. Heute besteht die Band aus den beiden Gründungsmitgliedern Mark King (Gesang/Bass) und Mike Lindup (Keyboard/Gesang) sowie Nathan King (Gitarre/Gesang), Sean Freeman (Saxophon) und Pete Ray Biggin (Schlagzeug).Als weiteren Special Guest können sich die Besucher des Hitparaden-Finales auf ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK freuen. OMD waren schon immer Techno-Futuristen, jedoch haben sie nur selten so ungeschminkt elektronisch geklungen wie jetzt. Ihre neue Single "The Punishment Of Luxury" - übrigens das Eröffnungsstück ihres gleichnamigen, bald erscheinenden Albums vereint knarzende Elektrorhythmen mit den für die Band so charakteristischen fließenden Melodien.