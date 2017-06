„SWR1 lacht: Baden-Württemberg macht Spaß!“ ist das wohl erfolgreichste Comedy- und Kabarett-Festival in Baden-Württemberg, das im Land auf Tournee ist.

Dabei ist das Showkonzept in Deutschland einzigartig – und das seit über 15 Jahren:

Bei SWR1 lacht in Sigmaringen treten 4 Künstler auf, die in Baden-Württemberg und Deutschland zur „Crème de la Crème“ der Comedy- und Kabarett-Szene gehören

an einem Abend auf mehreren Bühnen auf. Zwischen den einzelnen Auftritten ist in allen Spiellokalitäten gleichzeitig Pause, in der die Zuschauer dann zur nächsten

Bühne und somit zum nächsten Künstler wechseln können.

Bei SWR1 lacht in Herrenberg findet ein SWR1 lacht SPEZIAL statt: Hier treten alle Künstler auf einer Bühne auf.