SWR1 Pfännle - Das Street Food Special

Am Sonntag, 17. September 2017, kehrt das SWR1 Pfännle nach einer erfolgreichen Veranstaltung im Jahr 2009 von 11 bis 18 Uhr mit einer Spezialauflage auf den Kiesplatz nach Lauffen am Neckar zurück.

Das Besondere: Das SWR1 Pfännle findet in Form eines Street Food Festivals statt.

Dabei bleiben der hohe Qualitätsanspruch und die Regionalität der Produkte natürlich erhalten. Das Angebot der teilnehmenden Food-Trucker aus Baden-Württemberg wird durch örtliche und regionale Gastronomen ergänzt. Auf dem Bauernmarkt kann man nach Herzenslust regionales Obst, Gemüse, Brände und Liköre einkaufen. Die Touristikgemeinschaft Heilbronner Land, der Neckar-Zaber-Tourismus, die BUGA GmbH und die Stadt Lauffen präsentieren das touristische Angebot für die Gäste der Region.Zudem gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Kinderschminken, Märchenlesungen, Kinderstadtführungen, Spiel und Spaß in der Kneippanlage, einer Hüpfburg und Kinderkarussells. Im kostenlosen Begleitprogramm können die Besucher bei verschiedenen Stadt-, Museums-, Burg- und Gästeführungen die Hölderlinstadt am Neckarufer in ihren vielen Facetten kennen lernen.