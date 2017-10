Gute Nachrichten für alle Fans von „SWR1 Pop & Poesie in Concert“. Matthias Holtmann, der Erfinder und Macher der Kultshow, legt nach: Mit „Feelin‘ Alright“ geht eine neue Staffel „SWR1 Pop & Poesie in Concert“ an den Start. „Feelin‘ Alright‘, das ist meine aktuelle Statusmeldung, und ich hoffe, dass das lange so bleibt“, so Holtmann. „Ich fühle mich zurzeit einfach gut und dieses Lebensgefühl soll die neue Show rüberbringen“. Mit Songs wie „Purple Rain“ von Prince, „Satisfaction“ von den Stones, Robbie Williams mit „Feel“ und Queen mit „Don’t stop me now“, ist „Feelin‘ Alright“ nicht nur Holtmanns persönlichste Show, sondern auch eine Hommage an die großen Stars der Musikwelt.