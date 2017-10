SWR2 NewJazz Meeting 2017

eine Veranstaltung von Jazz im Prinz Karl & Sudhaus

Das legendäre Klanglabor des Südwestrundfunks in improvisierter Musik findet nun zum 50. Mal statt. Kurator des Jubiläums-Jahrganges ist der 24-jährige Gitarrist aus der brasilianischen Hauptstadt Brasilia Pedro Martins. Er zählt zu den großen Jazzstimmen Südamerikas.

„Spider’s Egg“ nennt er sein betont kosmopolitisch aufgespanntes Projekt fürs SWR NEWJazz Meeting 2017. Ein Sextett, das in dieser Form noch nie zusammen gearbeitet hat, und in dem sich brasilianische Jazzmusiker mit Spielern aus Los Angeles, New York und Köln austauschen. Bereichert wird diese Band durch die Sängerin Genevieve Artadi (populär durch das kalifornische Duo Knower). Weitere Gäste des SWR NEWJazz Meetings sind der New Yorker Altsaxofonist David Binney, der in Köln lebende Tenorsaxofonist Sebastian Gille sowie zwei weitere Shooting-Stars der jungen brasilianischen Jazzszene, der Bassist Frederico Heliodoro und der Perkussionist Antonio Loureira.Die Sounds, die aus „Spider´s Egg“ schlüpfen werden, sind nicht das Produkt eines Egos. „Neben mir werden alle Musiker eigenes Material einbringen.“, meint Pedro Martins „Es wir ein sehr kollaboratives Projekt werden.“

www.swr.de/swr2/jazz