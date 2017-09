SWR3 sagt Goodbye

Mit einer letzten großen Party verabschiedet sich das Team von SWR3 von der Wasensaison 2017. Das „Goodbye“ ist in diesem Fall allerdings eher als eine Art „auf Wiedersehen“ aufzufassen – schließlich steht in ein paar Monaten schon wieder das Frühlingsfest an und auch im nächsten Jahr darf natürlich an dieser Stelle wieder ausgiebig gefeiert werden. Bis dahin werden aber erst einmal die Krüge auf das letzte Wasenwochende 2017 erhoben. Mit mitreißenden Sounds von der Partyband Die Grafenberger und den DJs des Radiosenders SWR3 läuft die Stimmung am vorletzten Volksfesttag noch einmal zu Höchstform auf. Die ideale Gelegenheit, um Lederhosen und Dirndl noch einmal gebührend auszuführen!