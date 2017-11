Sydney Ellis & her Midnight Preachers

Klangvoller Jazz und Blues am 9. Dezember im Ratskeller in Crailsheim

Seit 1995 sang Sydney Ellis mehr als 1.200 Konzerte in 27 Ländern und greift auf ein Repertoire von ca. 200 Songs von ungefähr 50 verschiedenen Künstlern wie John Lee Hooker, Mudy Waters, Big Joe Turner, Billie Holiday, Elmore James u.v.a. zurück.

Sydney´s Kariere begann in Los Angeles, am Tag nach ihrem 44.Geburtstag. Von da an erblühte ihr Gesang zu einer Leidenschaft für das, was sie ihr „kulturelles Erbe“ nennt.

Die Musik, egal ob sie nun Blues, Soul oder Classic-Jazz genannt wird und aus Chicago, New Orleans oder anderswo herkommt, sie kommt immer daher woher Sydney Ellis kommt....