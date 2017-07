Die junge Formation lädt Sie dieses Jahr zu einem musikalischen Spaß nach Langenburg ein. Ein kunterbuntes Päckchen mit klingenden Überraschungen, Spielfreude und hoher Musikalität hat das Kammerensemble geschnürt. Da ist auch die Überschrift kein Druckfehler! Die Symphonie mit dem Pausenschlag für Streichorchester – Ein musikalischer Sch(m)erz nach Johannes Joseph Ludwig Wolfgang von Haydn von Rudolf-Dieter Kraemer ist quasi ein Hörquiz, in dem allerhand Motivsplitter großer Meisterwerke anklingen. Lassen Sie sich darüber hinaus überraschen, was das Ensemble noch so Heiteres in petto hat.