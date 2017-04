Juliette Villemin, Stuttgart

Zeit ist relativ. Die objektive, äußere Zeit ist messbar und ihre tickenden Uhren bestimmen heute unseren hektischen, ruhelosen Alltag. Wohingegen die innere, erlebte Zeit jedes Einzelnen eine Hervorbringung unseres Bewusstseins und damit nicht zu greifen ist. Gemeinsam begeben wir uns auf die Suche nach der geheimnisvollen, individuellen Zeit, die sich der globalen Zeitmessung widersetzt. Welche Qualität hat unser Zeitempfinden? Wie bestimmen wir über unsere eigene Zeit? »Synchronicity« greift die Thematik der Zeitlichkeit im Tanz, in der Musik und in den zwischenmenschlichen Beziehungen auf. In dieser dynamischen, komplexen Tanz-, Klang- und Medienperformance erleben wir den seltenen Moment der Übereinstimmung von innerer und äußerer Zeit: der richtige, einzige, nicht wiederkehrende Augenblick.