Balázs Szabó (Singer/Songwriter, Multiinstrumentalist, Figurenspieler, Regisseur, Tänzer und Märchenerzähler) ist einer der markantesten Köpfe der heutigen alternativen Musikszene in Ungarn.

Mit seiner 2009 gegründeten Band SZBB (Szabó Balázs Bandája) tourt er durch Ungarn und begeistert jedes Publikum – glücklich, wer eine Karte ergattern kann – mit seiner Vielseitigkeit und seinem Charme. In seiner Musik verschmilzt Szabó die ungarische Volksmusik mit der Vielfalt der Popmusik und Elementen der Klassik. Selbst Lyrik von Miklós Radnóti und János Pilinszky, den bedeutendsten ungarischen Dichtern des 20. Jahrhunderts, setzt er in betörend eingängige Musik um.

Balázs Szabó und seine Bandkollegen suchen oft den Kontakt zu anderen Musikern oder Künstlern, um den SZBB-Klang noch impulsiver und facettenreicher zu machen. Zusammen mit den Posaunisten des Four Bones Quartet (FBQ) sind sie schon ein gut eingespieltes Team. Das FBQ ist seinerseits sowohl in Ungarn als auch in anderen europäischen Ländern bekannt. Sein Repertoire reicht von den Klassikern bis zur zeitgenössischen elektronischen Musik. Es ist zusammen mit der SZBB-Band regelmäßig bei großen europäischen Open Airs (Showcase-Festival Eurosonic, Sziget, VOLT, SZIN) anzutreffen.

Balázs Szabó erhielt zahlreiche Preise für sein künstlerisches Schaffen. Zuletzt wurde er mit dem Petőfi-Musikpreis in der Kategorie „Sänger des Jahres 2016“ ausgezeichnet. Seine Fähigkeit, Menschen zu begeistern, regelrecht zu fesseln entspringt dem Genius seines künstlerischen Ausdrucks. Der Weg von der Inspiration zur Hand und zur Stimme ist bei ihm kaum messbar kurz.

Bei ihrem Deutschland-Debüt im Kulturhaus Schwanen werden Songs der drei bisher erschienen Alben (Megcsalogató ~ In den Bann ziehend, verführend / Átjárók ~ Durchgänge / Élet elvitelre ~ Das Leben zum Mitnehmen) gespielt.

Besetzung :

Balázs Szabó – Gitarre, Geige, Kaval (Hirtenflöte), Gesang

Sebestyén Harangozó – Gitarre, Gesang

Mátyás Ölveti – Cello, Gesang

Soma Acsády – E-Bass

László Ferencz – Schlagzeug

Péter Magyar – Tenor-Posaune

Olivér Gáspár – Tenor-Posaune

János Angyal – Tenor-Posaune

Péter Gyetvai – Bass-Posaune

Eintritt:

VVK 19.70 / erm. 16.40 (inkl. Gebühr)

AK 22.- / erm. 18.-