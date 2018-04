Szolnok – Reutlingen Künstleraustausch 2014

Seit 2004 gibt es den Künstleraustausch zwischen den Partnerstädten Reutlingen und Szolnok. Künstlerinnen und Künstler aus beiden Städten haben seither die Möglichkeit, im Rahmen eines Stipendiums sechs Monate lang in der Partnerstadt zu leben und zu arbeiten. In der ungarischen Partnerstadt bietet die 1902 gegründete traditionsreiche Szolnoker Künstlerkolonie mit ihren Ateliers hierzu den passenden Rahmen. In Reutlingen steht dem Szolnoker Künstler ein Atelier in der Peter-Rosegger-Straße zur Verfügung.

In der Eingangshalle des Reutlinger Rathauses sind die Werke der Kunstschaffenden ausgestellt, die in den Jahren 2014 – 2017 am Künstleraustausch teilgenommen haben:

Annie Kurz (2014 in Szolnok)

Péter Tanka (2015 in Reutlingen)

Ulrich Wirner (2016 in Szolnok)

Judit Cselle (2017 in Reutlingen).