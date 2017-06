T.A.L.K – respect connects

TALK ist ein Jugend-Hip Hop Projekt im franz.K, dass sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung stark macht. Ein Jahr lang beteiligten sich über 30 Jugendliche auf unterschiedlichste Weise: Sei es im Rap, Tanz oder beim Videodreh. Nun wollen sie ihr kreatives Produkt und ihre Meinung auf die Bühne bringen. Es ist eine Mischung aus Hip-Hop Tanz, Rap und Bildern, die Geschichten erzählt, über Erfahrungen der Jugendlichen, aber auch, über ihre Träume und Perspektiven. Dazu lädt das franz.K alle herzlich am 08.07.17 um 17 Uhr ein.

Das Projekt richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Vorrangig ist es für Jugendliche konzipiert, die in der Gesellschaft eine Form von Ausgrenzung erfahren: Zum Beispiel durch einen zugeschriebenen oder tatsächlichen Migrationshintergrund, aufgrund ihrer Hautfarbe, einer Behinderung, ihres sozialen Status, ihrer Bildungsmarginalisierung oder ähnlichem. Aber auch Jugendliche, die nicht negativ von Diskriminierung betroffen sind, oder dies so empfinden, können an dem Projekt teilnehmen. Nach den Sommerferien beginnen die künstlerischen Workshop (Rap, Hip-Hop Tanz, Foto/Video). Hier wird getanzt, getextet, fotografiert und viel über die alltäglichen Dinge des Lebens diskutiert. In diesem Rahmen können Ausgrenzungs- oder Diskriminierungserfahrungen und alles Andere was die Jugendlichen beschäftigt, thematisiert werden. Am Schuljahresende präsentieren die Jugendlichen die selbst erarbeitete Inszenierung auf der großen Bühne des Kulturzentrums franz.K. Die Texte, Bilder und Choreographien sind selbst geschrieben, gemacht und entwickelt, und sollen eine Geschichte transportieren. Weitere Auftritte finden am 28.07 um 18 Uhr beim Festival Kultur vom Rande, und am 15.07 um 18:25 Uhr abschließend auf der ganz großen Bühne vom KURT Festival statt. Nach den Sommerferien geht das Projekt in die 5 Runde wozu franz.K alle herzlich einlädt mit zu machen. (Nähre Infos gibt es kurz vor den Sommerferien).