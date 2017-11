T-Time Weihnachtsgeschichten

Boom. Augenaufschlag. Schnee rieselt. Ein Stips auf deiner Nasenspitze. Schon wieder geschmolzen. Auf deiner Zunge zergeht die erste Mandel der Saison. Du lutschst immer erst die Glasur ab, bevor du es das erste mal knacken lässt. Deine Hand fühlt die warme Berührung von ihm. Noch ein erstes Mal. Du warst immer der Sommerflirt-Typ. Vielleicht verschafft dir der Glühwein am Stand dort vorn ja endlich genug Mut…

So oder so ähnlich könnte es sich anhören, anfühlen und aussehen, wenn es nach langer Flaute endlich wieder im Cairo zur T-Time läutet. Am 16.12.2017 um 19:30, wenn der Duft von Äpfeln und Nüssen dich in den Theatersaal des Cairo zieht. Denn mit Improtheater im Storytelling-Format und in gewohnter Gemütlichkeit stimmen wir euch dann wieder besinnlich ein. Oder aber auch….boomzackcrasheinmeteoritzerstörtdieerde!!