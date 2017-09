Tanz doch mal

Mit starken Einflüssen von Jazz, Funk, Soul bis hin zum Ursprung der House Music und den elektronischen Beats, sucht Freedom B jederzeit den Groove, der die Leute stundenlang zum Tanzen bringt. Verführerische Sets, produziert mit Leib und Seele, sind die Grundlage für einen Künstler, der viel zu sagen und wenig zu schweigen hat. Geboren in Madrid, wohnhaft in Berlin, zu hause in den Clubs dieser Welt. Heute tritt Freedom B an, um mit uns den Kopf mal richtig frei zu tanzen, und seinen brandneuen Remix für Francis White auf Solved Music hat er dabei sicher auch im Gepäck. Minimal Project – in Rhein-Neckar-Gefilden vom Tanz der Bässe-Festival oder aus dem Loft bekannt – unterstützen ihn dabei...