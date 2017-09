Trettmann hat einen Run, nach drei hochgelobten EPs mit KitschKrieg, einer Kollabo EP mit Megaloh, Supporttourneen & Musik mit Bonez MC & RAF Camora und den Beginnern, kommt Tretti nun mit neuem Album im Gepäck auf Tour. Turn Up mit dem Based Adriano, Soundsystem Energie mit dem Prototyp des deutschen Trap Sängers, nenn es wie du willst: Trettmann ist 2016 durch die deutsche Musiklandschaft marschiert, wie ein hungriger Newcomer und seine Gang KitschKrieg ist in aller Munde. "Alles selber, alles echt" ist das Motto der Familie und deshalb nennt man die Tour und das Album einfach mal #DIY.

Als Support ist der letzte echte Punk Joey Bargeld mit an Bord, denn zum Wachrütteln einer Konzertlocation gibt es in Deutschland niemand besseren als "Mr. Cash” himself.