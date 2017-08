Ein Jahr nach ihrem Staatsexamen an der Musikhochschule Trossingen und Reisen durch Indien, Malaysia, Vietnam und Japan kehrt die aus Tuttlingen stammende Sängerin und Komponistin Tabea Luisa für mehrere Konzerte wieder in den Süden Deutschlands zurück.

Frei nach dem Motto „home is where my microphone is“ verbrachte die junge Musikerin in den letzten Monaten viel Zeit in Indien wo sie in ihrer mittlerweile zweiten Wahlheimat Kalkutta regelmäßig mit verschiedenen Formationen auftrat und mit den besten Blues- und Soulmusikern der Stadt an neuen Songs arbeitete. Mit diesen Nummern im Gepäck geht Tabea Luisa im September auf Tour und präsentiert einen Mix aus deutsch- und englischsprachigem Pop, Soul, RnB und Funk.

Ihre bisherigen Songs wurden u.a. bei Black Shack Recording im Rahmen der „Black Gold Sessions“ in limitierter Auflage auf Vinyl veröffentlicht. Tabea Luisas Stücke lassen die Zuhörer die tiefe Liebe und Hingabe zu Jazz, Blues, R’n’B und Soul dank ihrer unverwechselbaren Stimme erleben. Ihr lebendiges Spiel mit verschiedenen Klangfarben lässt nicht nur das Tanzbein erwachen, sondern weckt zudem den unverweigerlichen Wunsch, den Repeat­-Knopf zu drücken.

Music makes people happy. And happy people do good things. And good things, even the smallest, make the world a better place.

So turn the music on!